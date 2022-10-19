الأولى
ملايير تورط مسؤولين وبنكيين
سحب جزء منها بحساب بنكي نقدا وخانات لمجهولين استفادوا من 120 مليونا ورطت وثيقة قدمت في ملف قضائي معروض بأكادير، مسؤولين وعاملين في بنك، إذ تشير إلى سحب أزيد من أربعة ملايير من حساب بنكي لشركة نقدا عن طريق عملية الوضع رهن الإشارة، مع وجود بعض الخاناتأكمل القراءة »
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