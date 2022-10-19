الأولى
ملاعب الموت بالهواة
كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح” أن بعض مباريات أندية الهواة، بمختلف أقسامها، تطرح مشاكل كبيرة في التنظيم، أغلبها مرتبط بشروط السلامة. وحسب المعطيات نفسها، فإن بعض الملاعب تفتقد أدنى الشروط الأمنية للتنظيم، وتجرى فيها مقابلات يحضرها آلاف المشجعين، ما يثير مشاكل كبيرة للمشرفين على التنظيم، خصوصا رجالأكمل القراءة »
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