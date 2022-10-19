الأولى
“شبهات” حول صفقة 1.5 مليار
طلب عروض لتهيئة “زبالة ماريكان” بالبيضاء وشكوك حول “تفصيل” الشروط على هوى محظوظين تشرع جماعة البيضاء، عبر شركة للتنمية المحلية، في استقبال الملفات المالية والتقنية للصفقة العمومية رقم 17/2022، المتعلقة بتهيئة فضاء ترفيهي على عدة هكتارات بالمطرح العمومي المغلق بسيدي مومن، وسط موجة من الاحتجاجات داخل مقاولاتأكمل القراءة »
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