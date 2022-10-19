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الرياضة

الشيحاني مدربا لتولال

منذ 13 ثانية
تعاقد النادي البلدي لتولال مع الإطار الوطني محمد الشيحاني، للإشراف على تدريب الفريق، الممارس في القسم الثاني هواة شطر الشمال الغربي. وسبق للشيحاني أن أشرف على تدريب الرجاء الرياضي البحراوي، كما اشتغل في أكاديمية الفتح الرباطي. وسيكون أول ظهور للمدرب الشيحاني رفقة النادي البلدي لتولال، السبت المقبل،أكمل القراءة »

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منذ 13 ثانية


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