مقاطعة “الرجاء” لـ “الصباح” تستنفر نقابة الصحافة

توصلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بفرعها الجهوي بالبيضاء، اليوم (الاثنين)، بشكاية من مجموعة من صحافيي مؤسسة ” الصباح”، تفيد أن إدارة نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم استثنت صحافيي جريدة الصباح من اعتمادات تغطية مقابلة الرجاء البيضاوي مع نظيره نيجيليك النيجيري.

واعتبرت النقابة، في بلاغ لها، هذا الاستثناء “إذا تحقق، خرقا للقانون والأعراف التي تنظم تغطية الصحافة للأحداث الرياضية”، و”سابقة، في حال تصريفه، تمس بحق الصحافيين في ممارسة مهامهم، وحق القراء في الإخبار والمواكبة من خلال أي منبر يختارونه”.

وتجسيدا لتاريخ النادي المشرف في التواصل، دعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مسؤولي الفريق إلى التدخل للتراجع عن هذا القرار، وإلى بناء علاقات احترام متبادلة بين النوادي الرياضية والصحافيين المكلفين بتغطية الأحداث الرياضية.