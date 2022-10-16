عنف وتخريب .. “لاكريموجين” لتفريق آلاف المتظاهرين ضد الغلاء بباريس

شارك آلاف المتظاهرين، اليوم (الأحد)، في مسيرة ضخمة بباريس، احتجاجا على غلاء المعيشة ونقص الوقود وتقاعس السلطات في مجال المناخ.

واتخذت المظاهرة، التي أقيمت بدعوة من تحالف الأحزاب اليسارية الفرنسية (الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد)، طابعا عنيفا، بعدما قام بعض المتظاهرين بأعمال شغب وتخريب طالت بعض المرافق العمومية والخاصة، منها أحد البنوك والمطاعم التابعة لسلسة “ماكدونالد”، ما اضطر الشرطة لاستعمال الرذاذ الحارق “لاكريموجين” والدخول في اشتباكات معهم لتفريقهم.

وبلغ عدد المتظاهرين المشاركين في المسيرة، حسب ما أعلنه المنظمون، أزيد من 140 ألف شخص، من بينهم أصحاب السترات الصفراء.