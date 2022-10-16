البيضاء.. قرصنة المعطيات البنكية الدولية تطيح بمبحوث عنه من قبل “أنتربول”

تمكنت عناصر الشرطة بمطار محمد الخامس الدولي في البيضاء، أمس (السبت)، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال من خلال المس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية.

وعلمت “الصباح” أن توقيف المشتبه فيه تم أثناء استعداده لمغادرة التراب الوطني على متن رحلة جوية متوجهة إلى تركيا، حيث أظهرت عملية تنقيطه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، لتورطه في قرصنة معطيات بنكية دولية واستعمالها في ارتكاب عمليات اقتناء احتيالية لبضائع عبر مواقع التجارة الإلكترونية، وهي القضية التي جرى البحث فيها بناء على معطيات وفرتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”.

وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي عهد به لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي في البيضاء، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.