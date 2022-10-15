الرياضة
بركان في مباراة تصحيح المسار
الفريق مطالب بتخطي هزيمة الذهاب أمام كوارا النيجيري يخوض نهضة بركان مواجهة حاسمة أمام كوارا يونايتد النيجيري، اليوم (السبت) بالملعب البلدي ببركان، انطلاقا من الثامنة، لحساب إياب الدور الثاني من كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ويتعين على الفريق البركاني تخطي نتيجة مباراة الذهاب، بعد انهزامه بثلاثة أهدافأكمل القراءة »
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