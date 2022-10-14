الملك يهنئ عاهلي المملكة الاسبانية بمناسبة العيد الوطني لبلدهما

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الاسبانية، وصاحبة الجلالة الملكة ليتيزيا، وذلك بمناسبة احتفال بلادهما بعيدها الوطني. وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي عن أحر التهاني للملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا، وأطيب المتمنيات للشعب الاسباني الصديق باطراد التقدم والرخاء .

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وبهذه المناسبة، أعرب لكم عن ارتياحي للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون المثمر التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، مؤكدا لكم حرصي على مواصلة عملنا المشترك لنسمو بهذه العلاقات إلى مستوى تطلعاتنا وبما يعود بالنفع العميم على شعبينا الصديقين”.