الأولى
انتفاضة المهربين بميناء المتوسط
تمردوا على مراقبة الجمارك لسياراتهم وبارونات متربصون بالمغرب لإغراقه بمواد مغشوشة انتفض مهربون أصحاب سيارات نفعية قادمة من الضفة الشمالية، على رجال الجمارك بميناء طنجة المتوسط، بعد أن رفضوا تفتيش سياراتهم المحملة بأطنان من السلع المهربة. ورفض سائقو العشرات من السيارات النفعية تفتيش الأطنان من البضائع التيأكمل القراءة »
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