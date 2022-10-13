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حوادث

مافيا المخدرات تغتال عسكريا بسبتة

منذ 11 دقيقة
الضحية من أصل مغربي قتل في مرأب مسكنه رميا بالرصاص نفذت عناصر مسلحة، منتصف ليلة عيد المولد النبوي، تصفية جسدية لعسكري على طريقة المافيا بإطلاق نار كثيف عليه، عبر رشاش أوتوماتيكي، عندما كان يتأهب لإدخال سيارته بمرأب مسكنه بالعمارة التي يقطنها بحي “برينسيبي” بسبتة. وحسب مصادر “الصباح”أكمل القراءة »

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منذ 11 دقيقة


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