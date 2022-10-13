حوادث
حجز لحوم فاسدة بالبيضاء
أحبطت المصالح الأمنية بسباتة بالبيضاء، أخيرا، مخططا إجراميا لترويج لحوم فاسدة من قبل متاجرين في الذبائح السرية. وحسب مصادر “الصباح”، فإن حجز البضاعة غير الصالحة للاستهلاك، تم بعد ضبط شخصين يشتبه في حيازتهما لحوما فاسدة على متن سيارة خاصة سوداء اللون، بشارع الداخلة بسباتة كانت مخزنة فيأكمل القراءة »
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