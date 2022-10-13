حوادث
احتجاز يفضح عصابات مخدرات
بارون أخضع مروجا صغيرا للتعذيب انتقاما منه وأبحاث لإيقاف باقي المتورطين نجحت مصالح الدرك الملكي بسرية سطات، السبت الماضي، في فك لغز جريمة اختطاف واحتجاز وتعذيب «بزناس» عشريني على يد عصابة منافسة للاتجار في المخدرات، بعد إيقاف زعيمها. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أنأكمل القراءة »
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