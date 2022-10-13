حوادث
والدة تلميذ تعتدي على مدير وأستاذ
أحالت الشرطة القضائية التابعة لأمن سيدي قاسم، الاثنين الماضي، والدة تلميذ يتابع تعليمه بالإعدادي، على النيابة العامة، بعد قضائها عيد المولد رهن تدبير الحراسة النظرية. وأوقفت الظنينة التي وجهت لها تهمة إهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه، والضرب والجرح، السبت الماضي، في حادث اهتزت له أطقم المؤسسةأكمل القراءة »
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