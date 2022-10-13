انطلاق “الشارقة الدولي للكتاب” في نونبر المقبل

تقام الدورة الـ41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ما بين 2 و13 نونبر المقبل، تحت شعار “كلمة للعالم”، بمشاركة 2213 ناشرا من 95 دولة .

ويسعى المعرض، الذي يشارك فيه أيضا 129 من الكتاب والمفكرين والمبدعين من 57 دولة ، ويشمل 1047 نشاطا ثقافيا متنوعا، إلى مد جسور الحوار الحضاري بين الشعوب من بوابة الثقافة والمعرفة والتواصل الحي بين النخب الإبداعية في المنطقة والعالم.

ويناقش الحدث، الذي يحتفي خلال هذه الدورة بإيطاليا كضيف شرف، من خلال برنامج حافل ومتنوع يغطي محاور الثقافة الإيطالية، عبر ثماني جلسات حوارية، الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الثقافي ،ومجموعة من القضايا من بينها مستقبل النشر الرقمي في العالم العربي والأسواق الناشئة عالميا لتسويق الكتب المسموعة وغيرها من المواضيع.

وقال أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، المنظمة للمعرض، في ندوة صحيفة لتقديم برنامج التظاهرة إن اهتمام الشارقة بالكتاب “هو اهتمام بمستقبل وراهن الثقافة العربية كلها” مؤكدا أن حماية الهوية العربية وتعزيز مساهمتها في المنجز الحضاري الإنساني يبدأ من الاستثمار في الكتاب انطلاقا من الايمان بأن القراءة ستجعل العالم أفضل .

وتشهد هذه التظاهرة الثقافية الدولية التي ستعرض خلالها ما يزيد على 1.5 مليون عنوان على مساحة تصل لأكثر من 18 ألف متر مربع، تنظيم “مؤتمر الناشرين” في دورته الـ12 الذي يجمع عددا من ممثلي دور النشر والوكلاء الأدبيين من أجل تبادل الخبرات والمعارف حول آفاق تطوير القطاع وإبراز الممارسات العالمية الرائدة في قطاع النشر.

كما سيعرف المعرض انطلاق الدورة الثانية من القمة الوطنية للمكتبات خلال الفترة بين سادس وسابع نونبر وذلك بالشراكة مع جمعية المكتبات الأمريكية بمشاركة 30 دولة، إضافة الى تنظيم الدورة التاسعة من “مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات” في الفترة بين ثامن وعاشر نونبر بمشاركة نخبة من المتخصصين وممثلي أمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من عدد من الدول .

وتقام أيضا في إطار المعرض ، بالتعاون مع جامعة نيويورك ،دورة تدريبية للناشرين العرب تهدف إلى تعريفهم بأفضل الممارسات العالمية المتبعة في قطاع النشر ويشارك فيها 230 ناشرا .

ومن المقرر أن يستضيف المعرض ،نخبة من الأدباء والكت اب والفنانين العرب للمشاركة في البرنامج الثقافي المصاحب للتظاهرة ، فضلا عن تخصيصه 623 نشاطا للصغار تتنوع بين اوراش العمل والمسرحيات والعروض الترفيهية والتعليمية بالإضافة إلى عروض الطبخ الخاصة بالأطفال يشارك فيها 45 متخصصا من 14 دولة.

وينظم المعرض خلال هذه الدورة 123 عرضا تتوزع بين العروض المسرحية والعروض الراقصة والعروض الجوالة والسيمفونيات الغنائية، فضلا عن ستة برامج تقام لأول مرة، تشمل مهرجان الإثارة والتشويق ،واستضافة المواهب الإبداعية من مؤلفين ووكلاء وناشرين، وحلقات نقاش وأوراش عمل للكتابة وقراءات وتوقيع كتب.

ولتسليط الضوء على إفريقيا وثقافتها ينظم المعرض البرنامج الثقافي الأفريقي الذي يتضمن ستة أنشطة ثقافية يشارك فيها 17 ضيفا من كل من مالي والسنغال ونيجيريا.