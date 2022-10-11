أســــــرة
6 أسباب
هناك العديد من الأسباب وراء ألم الخصية أو تورمها، من بينها تجمع السائل في المنطقة المحيطة بها، وهي حالة تسمى طبيا بـ”القيلة المائية”. كما يمكن أن يشعر الرجل بالألم بسبب الإصابة بالعدوى والالتهابات، نتيجة بعض أنواع الفيروسات أو الأمراض المنقولة جنسيا، مثل جرثومة الكلاميديا. ومن أسباب تورمأكمل القراءة »
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