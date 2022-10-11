الأولى
تحت الدف
تتعيش الجامعة المغربية حالة من القلق، ترجمتها موجة الاستقالات وطلبات التقاعد النسبي، غير المسبوقة، والتي تهدد بشلل الجامعات. وعوض البحث عن الأسباب العميقة وراء هذه الأزمة الشاملة التي تعيشها مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، والإسراع بالتجاوب مع الملفات المطلبية المشروعة، بعد أزيد من عشر سنوات من الحوار،أكمل القراءة »
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