حوادث
إدانة تسعة متهمين بسبب العشوائي
قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال، الثلاثاء الماضي، بإدانة تسعة متهمين، بالحبس النافذ بمدد مختلفة كل حسب الاتهامات الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، التي أخذت الوقت الكافي للاستماع إلى الموقوفين بعد إيقاقهم ومواجهتهم بالمنسوب إليهم، قبل أن تتشكل لديها قناعة بتورطهم في تهم عدة، منها إصدار شيك بدونأكمل القراءة »
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