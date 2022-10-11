حوادث
مواجهات ساخنة في ملف “جاك بوتيي”
فرار المتهم التاسع ومحامو الضحايا يقررون تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق بفرنسا لم تنته جلسة المواجهة التي باشرها قاضي التحقيق باستئنافية طنجة، في ملف للاتجار في البشر والتحرش الجنسي بطنجة، والمنبثق عن فضيحة جاك بوتيي، الملياردير الفرنسي الرئيس السابق للمجموعة الفرنسية للتأمين “أسو 2000″، المعتقل بفرنساأكمل القراءة »
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