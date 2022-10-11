الأولى
درون “بوليساريو”!
قادة الجبهة يمرون بحالة إفلاس خطابي منقطعة النظير بقلم: الفاضل الرقيبي أطل، نهاية الأسبوع الماضي، أحد قياديي “بوليساريو”، من العاصمة الموريتانية نواكشوط، بتصريح جعله محط سخرية واسعة من قبل سكان المخيمات، الذين خبروا، مع مرور الوقت، بهلوانية عصابة الرابوني، مع اقتراب أي مؤتمر، إذ ترتفع وتيرة الخرجات،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا