الرياضة
ملف بن احمد يصل غرفة التحكيم
تنظر غرفة التحكيم الرياضي بالرباط في 20 أكتوبر الجاري، في ملف النادي الرياضي لسيدي إسماعيل واتحاد بن أحمد. وتوصل الفريقان بإخبار صادر عن كتابة الضبط، ومن المنتظر أن يحضر دفاع الفريقين للمناقشة والنظر في الملف المطعون فيه، من قبل اتحاد بن احمد، بعد قرار الغرفة المركزية للاستئنافأكمل القراءة »
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