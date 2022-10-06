الرياضة
اكتتاب وتصدعات بخنيفرة
سلطات مريرت تمنع الجمهور في الديربي أمام بني ملال فرضت الأزمة المالية لشباب أطلس خنيفرة لكرة القدم على بعض من أعضاء مكتبه المسير الاكتتاب، من أجل صرف منحة التعادل الأخير خارج الميدان أمام سريع واد زم بهدف لمثله. وتم صرف منحة 1500 درهم منحة التعادل، إضافة إلىأكمل القراءة »
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