الرياضة
برشيد ينذر ويغرم الحسيني
علمت «الصباح» أن لجنة تصريف الأعمال بيوسفية برشيد استمعت للاعب حمزة الحسيني، بإدارة الفريق بالملعب البلدي، بسبب سلوكه بعد نهاية مباراة شباب بنكرير تجاه بعض الجماهير. وأفادت مصادر مطلعة أن الحسيني عبر عن استعداده للاعتذار لجماهير يوسفية برشيد، التي تربطه بها علاقات طيبة، معتبرا أن تصرفه كانأكمل القراءة »
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