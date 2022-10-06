الرياضة
انتقادات جديدة لميسي
تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، لانتقادات شديدة، بسبب كثرة تنقله رفقة عائلته بطائرته الخاصة. وأوضحت صحف فرنسية أن طائرة ميسي حلقت بشكل قياسي في الفترة القليلة الماضية، وقامت بعدد رحلات كثيرة، من مناطق مختلفة من العالم، خاصة الأرجنتين وأمريكا وفرنسا وإسبانيا. واعتبرت هذهأكمل القراءة »
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