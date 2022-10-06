حوادث
متابعة مثيري الشغب بالقلعة
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، الاثنين الماضي، متابعة 14 شخصا في حالة اعتقال، على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها مدرجات ومحيط الملعب البلدي لقلعة السراغنة، السبت الماضي، خلال مباراة الوداد السرغيني لكرة القدم وضيفه النادي المكناسي، لحساب الدورة الثانية من بطولة القسم الوطني هواة.أكمل القراءة »
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