حوادث
إيقاف متهم بسرقة ثمار الخروب
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالناظور، الاثنين الماضي، من إيقاف شخص كان موضوع مذكرة بحث معممة، على خلفية قضايا سرقة ثمار الخروب، من الضيعات الفلاحية ببعض جماعات كبدانة. وقال مصدر مطلع، إن الموقوف كان في وقت سابق رفقة ثلاثة آخرين، تمكنوا من الفرار، في حينأكمل القراءة »
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