الصباح السياسي
المخططات القطاعية… برامج الاستنزاف
رفعت شعارات كبرى وضيعت ملايير الدراهم وفشلت في تحقيق أهداف التنمية المنشودة أعاد النموذج التنموي الجديد السؤال حول حصيلة المخططات القطاعية التي اعتمدت طيلة العقود الماضية، ومدى تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، في ظل غياب تقييم حقيقي يسائل السياسات العمومية التي اعتمدت في تنزيل تلك المخططات.أكمل القراءة »
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