حوادث
اعتقال مروج مخدرات بتازة
أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة، أول أمس (السبت)، على النيابة العامة أربعينيا بتهمة مسك المخدرات وتسهيل استعمالها على الغير، بعدما أوقفته فرقة محاربة المخدرات لأنه مبحوث عنه بناء على مذكرات بحث ناتجة عن مساطر مرجعية لذكر اسمه مزودا لمتهمين بالاستهلاك. وتنقلت عناصر الفرقة لدوار بمنطقة بنيأكمل القراءة »
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