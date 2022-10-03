حوادث
العثور على رضيع بزايو
أفادت مصادر مطلعة، أن مواطنين عثروا، الجمعة الماضي على رضيع حديث الولادة ملقى به في حاوية للأزبال ضواحي زايو بإقليم الناظور. ووفق المصادر ذاتها، فإن المرأة التي تخلصت من رضيعها بوضعه داخل الحاوية، تسكن بمنطقة أولاد منصور بأولاد ستوت نواحي زايو. وأشارت المصادر ذاتها، إلى أنه تمأكمل القراءة »
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