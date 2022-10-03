اذاعة وتلفزيون
“جوديا” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى” اليوم (الاثنين)، على موعد مع حلقة جديدة من المسلسل التلفزيوني “جوديا”. وتدور أحداث المسلسل في فلك الحب والانتقام والتشويق، علما أنه من بطولة ابتسام العروسي، التي تجسد دور شابة في الثلاثينات من عمرها، تغادر مكناس في اتجاه البيضاء، وتتظاهر بأنها أرملة فقيرة لتتقربأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا