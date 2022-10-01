الرياضة
تغييرات بالمنتخبات الصغرى
الإدريسي يدرب منتخب أقل من 16 سنة وشيبا مرشح لخلافة عموتة أسندت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، لعبد الله الإدريسي، تدريب المنتخب الوطني لأقل من 16 سنة، بعد إحداث هذه الفئة، وفصلها عن لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة. وعلمت “الصباح”، أن الإدارةأكمل القراءة »
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