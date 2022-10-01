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الرياضة

تغييرات بالمنتخبات الصغرى

منذ 6 دقائق
FUJAIRAH, UNITED ARAB EMIRATES - OCTOBER 21: Morocco coach Abdellah El Idrissi during the Group C, FIFA U-17 World Cup match between Uzbekistan and Morocco at Fujairah Stadium on October 21, 2013 in Fujairah, United Arab Emirates. (Photo by Ian Walton - FIFA/FIFA via Getty Images)
الإدريسي يدرب منتخب أقل من 16 سنة وشيبا مرشح لخلافة عموتة أسندت الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، لعبد الله الإدريسي، تدريب المنتخب الوطني لأقل من 16 سنة، بعد إحداث هذه الفئة، وفصلها عن لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 15 سنة. وعلمت “الصباح”، أن الإدارةأكمل القراءة »

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