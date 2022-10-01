الرياضة
نكونكو بتشيلسي
أنهى الدولي الفرنسي كريستوفر نكونكو، أول فحوصاته الطبية، تمهيدا لانتقاله الصيف المقبل لتشيلسي، قادما من لايبزيج. وسرع تشيلسي مفاوضاته مع اللاعب، مخافة دخول فرق أخرى السباق، خاصة أن اللاعب خطف الأنظار في بداية الموسم الجاري، بمستواه الرائع، رغم تواضع نتائج ناديه الألماني. ويعتبر نكونكو، البالغ من العمرأكمل القراءة »
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