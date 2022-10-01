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19 فرقة في مهرجان السراغنة
انطلقت بقلعة السراغنة، الدورة الأولى للمهرجان الجهوي للفنون الشعبية، الذي تنظمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل تحت شعار “الفنون الشعبية السرغينية ذاكرة وحضور”. وتعرف الدورة الأولى للمهرجان، التي تستمر إلى 2 أكتوبر الجاري، مشاركة 19 فرقة فنية تعكس غنى الموروث الشعبي المغربي بتعدد روافده الفنية، ويتعلق الأمر بمجموعةأكمل القراءة »
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