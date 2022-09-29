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الرياضة

استنفار بالرجاء بسبب الافتحاص

منذ 58 ثانية
المكتب يستشير المنخرطين قبل إحالة الملف على القضاء يبحث المكتب المسير للرجاء الرياضي عن طريقة لتقديم نتائج افتحاص مالية الفريق الأخضر، الذي أشرفت عليه مكاتب متخصصة أخيرا، للمنخرطين والجمهور، قبل وضع الملف أمام أنظار القضاء. وعلمت “الصباح” أن أعضاء بالمكتب اقترحوا عقد اجتماع مع المنخرطين، لإبلاغهم بالنتائج،أكمل القراءة »

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منذ 58 ثانية


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