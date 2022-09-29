بـلانـات‭ ‬

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منذ 15 ثانية
سينما‭ ‬ بإمكان‭ ‬الجمهور‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬تسمح‭ ‬له‭ ‬الفرصة‭ ‬لمشاهدة‭ ‬فيلم‭ ‬Bullet Train،‭ ‬بالقاعات‭ ‬السينمائية،‭ ‬استغلال‭ ‬الفرصة‭ ‬لمشاهدته‭ ‬بسينما‭ ‬ميغاراما‭ ‬بالبيضاء‭.‬ وتدور‭ ‬أحداث‭ ‬وقصة‭ ‬الفيلم‭ ‬حول‭ ‬انتقال‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬القتلة‭ ‬المأجورين‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قطار‭ ‬فائق‭ ‬السرعة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مهمة‭ ‬خطيرة،‭ ‬ودون‭ ‬أن‭ ‬يعرف‭ ‬أحدهم‭أكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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