بـلانـات‭ ‬

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سينما بإمكان الجمهور الذي لم تسمح له الفرصة لمشاهدة فيلم Bullet Train، بالقاعات السينمائية، استغلال الفرصة لمشاهدته بسينما ميغاراما بالبيضاء. وتدور أحداث وقصة الفيلم حول انتقال خمسة أشخاص من القتلة المأجورين على متن قطار فائق السرعة، وذلك في رحلة لتنفيذ مهمة خطيرة، ودون أن يعرف أحدهمأكمل القراءة »
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