الرياضة
تادلة يجري مبارياته ببني ملال
الفريق يعقد جمعه اليوم ورئيسه يستعد للاستقالة طلب شباب قصبة تادلة اللجوء إلى بني ملال، من أجل استقبال أمل تزنيت، في المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل، ضمن بطولة القسم الوطني هواة. ولقي طلب الفريق التادلي موافقة السلطات الأمنية بالمدينة، في انتظار الانتهاء من أشغال تكسية أرضية الملعبأكمل القراءة »
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