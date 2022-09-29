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”شبابنا في أوربا”… علاقة قوية بالوطن
دراسة أثبتت أن 95 في المائة منهم يزورون المغرب ما تزال بعض الأفكار القديمة مسيطرة على أذهان المغاربة، من قبيل التقليل من وطنية وولاء أبناء الجالية المغربية في الخارج، خاصة الذين لا يتحدثون الدارجة بشكل سلس، غير أن الدراسات والواقع تبين عكس ذلك، سواء تعلق الأمرأكمل القراءة »
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