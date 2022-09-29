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‭”‬شبابنا‭ ‬في‭ ‬أوربا‭”… ‬علاقة‭ ‬قوية‭ ‬بالوطن

منذ دقيقة واحدة
الشباب‭ ‬المغربي‭ ‬مندمج‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬الإقامة‭         (‬خاص‭)‬
دراسة‭ ‬أثبتت‭ ‬أن‭ ‬95‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬منهم‭ ‬يزورون‭ ‬المغرب‭ ‬ ما‭ ‬تزال‭ ‬بعض‭ ‬الأفكار‭ ‬القديمة‭ ‬مسيطرة‭ ‬على‭ ‬أذهان‭ ‬المغاربة،‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬وطنية‭ ‬وولاء‭ ‬أبناء‭ ‬الجالية‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬الخارج،‭ ‬خاصة‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يتحدثون‭ ‬الدارجة‭ ‬بشكل‭ ‬سلس،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬الدراسات‭ ‬والواقع‭ ‬تبين‭ ‬عكس‭ ‬ذلك،‭ ‬سواء‭ ‬تعلق‭ ‬الأمر‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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