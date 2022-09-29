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الصباح الفني

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منذ 5 دقائق
أكبر‭ ‬ألماسة‭ ‬وردية‭ ‬للبيع أعلنت‭ “‬دار‭ ‬كريستيز‭” ‬أن‭ ‬ألماسة‭ ‬وردية‭ ‬عملاقة،‭ ‬وهي‭ ‬حجر‭ ‬نادر‭ ‬للغاية،‭ ‬ستعرض‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬بجنيف‭ ‬نونبر‭ ‬المقبل،‭ ‬وقد‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭. ‬هذه‭ ‬الجوهرة‭ ‬التي‭ ‬يزيد‭ ‬وزنها‭ ‬عن‭ ‬18‭ ‬قيراطا‭ ‬هي‭ ‬أكبر‭ ‬ألماسة‭ ‬وردية‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬إجاصة‭. ‬ وقدرت‭ ‬قيمة‭ ‬الألماسة‭أكمل القراءة »

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