الصباح الفني
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أكبر ألماسة وردية للبيع أعلنت “دار كريستيز” أن ألماسة وردية عملاقة، وهي حجر نادر للغاية، ستعرض في مزاد بجنيف نونبر المقبل، وقد تصل قيمتها إلى 35 مليون دولار. هذه الجوهرة التي يزيد وزنها عن 18 قيراطا هي أكبر ألماسة وردية على شكل إجاصة. وقدرت قيمة الألماسةأكمل القراءة »
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