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الصباح الفني

قالوا

منذ 34 ثانية
محسن كتب‭ ‬المطرب‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬محسن‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬أهم‭ ‬تحد‭ ‬لدينا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحياة‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬حقيقيين،‭ ‬لأن‭ ‬الزيف‭ ‬طغى‭ ‬بشكل‭ ‬مخيف‭”.‬ خيي‭ ‬ كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬سعاد‭ ‬خيي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬هناك‭ ‬حب‭ ‬غير‭ ‬مشروط،‭ ‬ينعم‭ ‬عليك‭ ‬الله‭ ‬به،‭ ‬يضعه‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬لم‭أكمل القراءة »

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منذ 34 ثانية


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