الصباح الفني
قالوا
محسن كتب المطرب صلاح الدين محسن تدوينة جاء فيها “أهم تحد لدينا في هذه الحياة هو أن نكون حقيقيين، لأن الزيف طغى بشكل مخيف”. خيي كتبت الممثلة سعاد خيي تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “هناك حب غير مشروط، ينعم عليك الله به، يضعه في قلوب لمأكمل القراءة »
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