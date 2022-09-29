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“DAHMER” على “نتفليكس”
أطلقت منصة “نتفليكس” مسلسل الإثارة والجريمة “DAHMER”، الذي أثار جدلا بين النقاد والجمهور، بسبب محتوياته. ويدور المسلسل في إطار الجريمة والإثارة، وهو مقتبس من قصة حقيقية للقاتل المتسلسل “جيفري دامر” الشهير باسم وحش ميلواكي، الذي يعتبر أحد آكلي لحوم البشر في ميلواكي، وهي منطقة في ولاية ويسكنسنأكمل القراءة »
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