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حكيم‭… ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الفن‭ ‬للتأريخ

منذ 12 ثانية
الشاب‭ ‬حمزة‭ ‬أثناء‭ ‬اشتغاله‭ ‬في‭ ‬ورشته‭ ‬الفنية‭            (‬خاص‭)‬
حول‭ ‬جدران‭ ‬قرية‭ ‬بني‭ ‬وليد‭ ‬بتاونات‭ ‬للوحات‭ ‬فنية‭ ‬رائعة‭ ‬رسمها‭ ‬بريشة‭ ‬فنان‭ ‬خريج‭ ‬مدرسة‭ ‬العصامية لم‭ ‬تحبط‭ ‬مثبطات‭ ‬ذاتية‭ ‬وموضوعية‭ ‬عزيمة‭ ‬حمزة‭ ‬حكيم‭ ‬وحبه‭ ‬الشديد‭ ‬للجمال‭ ‬ورسمه‭ ‬وتزيينه‭ ‬جدران‭ ‬ذابلة‭ ‬بقريته‭ ‬بني‭ ‬وليد‭ ‬الشامخة،‭ ‬وتحويلها‭ ‬للوحات‭ ‬فاتنة‭ ‬تستأثر‭ ‬باهتمام‭ ‬أبنائها‭ ‬وزوارها،‭ ‬موازاة‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يرسمه‭ ‬من‭ ‬بورتريهات‭أكمل القراءة »

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