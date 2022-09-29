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حكيم… الاستثمار في الفن للتأريخ
حول جدران قرية بني وليد بتاونات للوحات فنية رائعة رسمها بريشة فنان خريج مدرسة العصامية لم تحبط مثبطات ذاتية وموضوعية عزيمة حمزة حكيم وحبه الشديد للجمال ورسمه وتزيينه جدران ذابلة بقريته بني وليد الشامخة، وتحويلها للوحات فاتنة تستأثر باهتمام أبنائها وزوارها، موازاة مع ما يرسمه من بورتريهاتأكمل القراءة »
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