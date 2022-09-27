زاوية الشيخ … انقلاب حافلة لنقل المسافرين

أفادت السلطات المحلية بولاية جهة بني ملال – خنيفرة بتسجيل حادثة سير ، صباح اليوم الثلاثاء، على بعد 3 كيلومترات من جماعة زاوية الشيخ في اتجاه مدينة خنيفرة، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت تقل 30 مسافرا بأحد المنعرجات على مستوى واد “أوباشي”، حيث خلف الحادث إصابات متفاوتة الخطورة ودون تسجيل أية حالة وفاة.

وأوضحت المصادر أنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل الركاب إلى المستشفى الجهوي ببني ملال للخضوع للفحوصات والعلاجات اللازمة، قبل أن يغادر العديد منهم بعد تلقيهم للإسعافات التي تستلزمها حالاتهم الصحية.