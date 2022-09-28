الصباح الفني
البولفار يكشف نتائجه
تتويجات في الروك والميطال والهيب هوب والفيزيون كشف إدارة مهرجان “البولفار”، مساء الأحد الماضي، نتائج مسابقة “الترومبلان” الخاصة بالدورة 20 للمهرجان الذي احتضنت البيضاء جولته الأولى في الفترة ما بين 23 و25 شتنبر الجاري بفضاء ملعب الراسينغ البيضاوي. وتوزعت جوائز المسابقة بين الأصناف الموسيقية الشبابية، إذ توجأكمل القراءة »
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