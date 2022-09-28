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الصباح الفني

البولفار‭ ‬يكشف‭ ‬نتائجه

منذ دقيقتين
غلاف‭ ‬الكتاب‭                (‬خاص‭)‬
تتويجات‭ ‬في‭ ‬الروك‭ ‬والميطال‭ ‬والهيب‭ ‬هوب‭ ‬والفيزيون كشف‭ ‬إدارة‭ ‬مهرجان‭ “‬البولفار‭”‬،‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬نتائج‭ ‬مسابقة‭ “‬الترومبلان‭” ‬الخاصة‭ ‬بالدورة‭ ‬20‭ ‬للمهرجان‭ ‬الذي‭ ‬احتضنت‭ ‬البيضاء‭ ‬جولته‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬23‭ ‬و25‭ ‬شتنبر‭ ‬الجاري‭ ‬بفضاء‭ ‬ملعب‭ ‬الراسينغ‭ ‬البيضاوي‭.‬ وتوزعت‭ ‬جوائز‭ ‬المسابقة‭ ‬بين‭ ‬الأصناف‭ ‬الموسيقية‭ ‬الشبابية،‭ ‬إذ‭ ‬توج‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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