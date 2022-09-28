الرياضة
الخيول تحرم تطوان من ملعبه
طلب المغرب التطواني من العصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم برمجة مباراته أمام اتحاد تواركة، المقرر إجراؤها في 2 أكتوبر المقبل، لحساب الجولة الرابعة من البطولة، على أرضية ملعبه سانية الرمل دون جمهور. وعلمت “الصباح”، أن المغرب التطواني قدم طلب استقبال تواركة على ملعبه، بعد أن منعته السلطاتأكمل القراءة »
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