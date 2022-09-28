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“blonde” على “نتفليكس”
بدأت منصة “نتفليكس”، عرض أحد أكبر إنتاجاتها السينمائية لهذا العام وهو فيلم “blonde”، الذي يتناول سيرة الممثلة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، وتؤدي دورها آنا دي أرماس. وأثار أداء الممثلة الكوبية البالغة 34 سنة، الإعجاب خلال عرض الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي بداية شتنبر الجاري، إلا أن العملأكمل القراءة »
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