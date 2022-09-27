الرياضة
ثياغو يعود لبافاريا
عاد الإسباني ثياغو ألكنتارا، لاعب ليفربول، إلى ميونيخ، رفقة عائلته الصغيرة، إذ نشر صورة له رفقة زوجته، معبرا عن سعادته بالعودة إلى ألمانيا، في زيارة قصيرة، مستغلا توقف الدوريات الأوربية. وعبر ثياغو عن حبه لميونيخ، وقال إنه رغم رحيله عن بايرن، فإنه لازال يحب المدينة، ويشجع فريقهاأكمل القراءة »
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