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الرياضة

تألق مغربي بملتقى الألعاب البارالمبية

منذ 33 ثانية
نجح الرياضيون المغاربة الذين شاركوا في الملتقى الدولي مولاي الحسن لألعاب القوى للأشخاص في وضعية إعاقة، في دورته السادسة، التي اختتمت نهاية الأسبوع الماضي، بالملعب الكبير بمراكش، في تسجيل رقمين قياسيين عالميين جديدين. وحطم البطل أيوب سادني الرقم القياسي العالمي لمسافة 400 متر، “تي 47” (ذكور)، بعدماأكمل القراءة »

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منذ 33 ثانية


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