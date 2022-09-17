الصباح الفني
قالوا
عصيد كتب الباحث أحمد عصيد تدوينة جاء فيها “مناهجنا التعليمية تقول لك: أنت حر في ما أعطيناك، لكن لا حق لك في الاجتهاد أو إبداع شكل مستقل”. موحجة نشر الممثل عدنان موحجة ستوري على “إنستغرام” جاء فيه “أنا لست الأفضل في حياتك، لكنني متأكد أنه في يومأكمل القراءة »
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