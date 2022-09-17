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الصباح الفني

قالوا

منذ 22 ثانية
عصيد كتب‭ ‬الباحث‭ ‬أحمد‭ ‬عصيد‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬مناهجنا‭ ‬التعليمية‭ ‬تقول‭ ‬لك‭: ‬أنت‭ ‬حر‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬أعطيناك،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬حق‭ ‬لك‭ ‬في‭ ‬الاجتهاد‭ ‬أو‭ ‬إبداع‭ ‬شكل‭ ‬مستقل‭”.‬ موحجة نشر‭ ‬الممثل‭ ‬عدنان‭ ‬موحجة‭ ‬ستوري‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬أنا‭ ‬لست‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬حياتك،‭ ‬لكنني‭ ‬متأكد‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬يوم‭أكمل القراءة »

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