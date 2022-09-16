الرياضة
البحيري: تعرضت لإحباطات كثيرة
لاعب نهضة بركان قال إن هدفه المشاركة في المونديال تمنى ياسين البحيري، لاعب وسط ميدان نهضة بركان، أن يشارك في المونديال، ويكون ضمن المجموعة التي سيوجه لها الناخب الوطني الدعوة للمشاركة في هذا الحدث العالمي. وكشف البحيري، في حوار مع «الصباح»، أنه لم يفقد الأمل في توجيهأكمل القراءة »
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