الصباح الفني
حفلان يوميا في “جاز شالة”
يعود مهرجان “الجاز” بشالة الرباط إلى جمهوره، لتنطلق فعالياته 29 شتنبر الجاري وتستمر إلى غاية 2 أكتوبر المقبل. وقال المنظمون إن المهرجان في دورته الخامسة والعشرين عاد ليواصل بناء جسور التواصل بين أوربا والمغرب، سيما أن هذا المهرجان ينظمه الاتحاد الأوربي منذ 1996 تحت شعار “الجاز الأوربيأكمل القراءة »
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