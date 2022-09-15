fbpx
الصباح الفني

حفلان‭ ‬يوميا في‭ “‬جاز‭ ‬شالة‭”‬

منذ 4 دقائق
سكينة فحصي (خاص)
يعود‭ ‬مهرجان‭ “‬الجاز‭” ‬بشالة‭ ‬الرباط‭ ‬إلى‭ ‬جمهوره،‭ ‬لتنطلق‭ ‬فعالياته‭ ‬29‭ ‬شتنبر‭ ‬الجاري‭ ‬وتستمر‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬2‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭.‬ وقال‭ ‬المنظمون‭ ‬إن‭ ‬المهرجان‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الخامسة‭ ‬والعشرين‭ ‬عاد‭ ‬ليواصل‭ ‬بناء‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬أوربا‭ ‬والمغرب،‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوربي‭ ‬منذ‭ ‬1996‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬الجاز‭ ‬الأوربي‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.